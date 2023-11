US-Anleihen tendieren etwas schwächer

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Im frühen Handel hatten sie noch moderat zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 108,80 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,42 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf enttäuschende Daten zum Auftragseingang in den USA, die bei den Festverzinslichen zunächst für etwas Kursauftrieb gesorgt hätten.

Gebremst wurde der frühe Kursanstieg durch Daten vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sank in der vergangenen Woche unerwartet deutlich. Zudem trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November nicht so stark ein wie zunächst erwartet.

Gerade die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht für steigende Löhne, was die Inflation zusätzlich antreiben kann.

sto