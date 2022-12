US-Anleihen tendieren im Späthandel mit Abgaben

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach zuletzt zwei Gewinntagen gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,60 Prozent auf 114,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,50 Prozent. Am Vortag war sie so niedrig gewesen wie seit drei Monaten nicht mehr.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung, die sich auch an den New Yorker Aktienmärkten mit einer vorsichtigen Erholung zeigte. Vor allem unter den Technologiewerten, die an der Nasdaq konzentriert sind, zogen am Donnerstag die Kurse nach einem bisher sehr schwachen Dezember wieder etwas an.

Schwach, aber wie erwartet ausgefallene Arbeitsmarktsignale erhielten am Donnerstag etwas Aufmerksamkeit. Trotz des Anstiegs blieb das Niveau der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA niedrig, was auf eine weiter robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt hindeutet. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Arbeitsmarktentwicklung bei ihrer Geldpolitik.

Inmitten des Kampfes gegen die hohe Inflation dürfte die Notenbank am kommenden Mittwoch ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben. Am Freitag und Dienstag werden aber mit den Erzeuger- und Verbraucherpreisen nochmals neue wichtige Erkenntnisse erwartet.

sto