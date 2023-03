US-Anleihen tendieren mit deutlichen Verlusten

US-Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn ihre deutlichen Verluste im Handelsverlauf ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel am Montag zuletzt um 0,97 Prozent auf 114,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

Am Markt wurden die Verluste der Bonds mit der sich weiter aufhellenden Börsenstimmung begründet. Dass die Risikobereitschaft der Anleger wieder stieg, hatte gleich mehrere Ursachen. So erwägt die US-Regierung laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Die First Citizen Bank will wesentliche Teile der schwer angeschlagenen Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen, deren Kollaps einer der Auslöser der jüngsten Bankenturbulenzen war. Darüber hinaus verteidigte Michael Barr, der stellvertretende Vorsitzende der Fed für die Bankenaufsicht, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden und sagte, dass das Bankensystem "solide und widerstandsfähig" sei.

Laut einem Redetext für eine Anhörung am Dienstag sagte Barr: "Wir werden die Bedingungen im Bankensystem weiterhin genau beobachten und sind bereit, bei Bedarf alle unsere Instrumente für Institute jeder Größe einzusetzen, damit das System sicher und solide bleibt." Den Zusammenbruch der SVB nannte er einen "Lehrbuchfall von Missmanagement".

ste