KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.09.2026 18:33:53
US-Anleihen vor kritischer Marke: Trumps Schuldenorgie gefährdet den KI-Boom
Der Schuldenberg der USA bedroht nicht nur die Finanzstabilität dort. Die Schuldenlast könnte auch den KI-Boom ersticken: Washington und das Silicon Valley liefern sich einen gigantischen Verdrängungswettbewerb darum, wer sich das meiste Geld leihen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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