US-Anleihen weiten anfängliche Kursverluste aus

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre schon anfangs deutlichen Kursverluste im Handelsverlauf ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 1,01 Prozent auf 112,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries stieg im Gegenzug auf 3,86 Prozent.

Zum Handelsauftakt wurden besser als erwartet ausgefallene Daten zum heimischen Arbeitsmarkt und zur Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft veröffentlicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen überraschend zurück - Analysten hatten überwiegend mit einer Stagnation gerechnet. Zudem ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal deutlich stärker gewachsen als bisher bekannt und von Beobachtern erwartet. Etwas später veröffentlichte Daten, wonach die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe im Mai stärker als erwartet gesunken ist, halfen den Kursen der festverzinslichen Wertpapiere nicht.

Die Entwicklung der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte die Notenbank weiter steigende Zinsen im Kampf gegen die Inflation in Aussicht gestellt. Die robuste Wirtschaft und der solide Arbeitsmarkt geben der Notenbank Gründe für weitere Zinsschritte an die Hand, was die Renditen für US-Anleihen nach oben treibt.

