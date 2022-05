US-Anleihen weiten Kursverluste im Verlauf aus

US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre zu Handelsbeginn verbuchten Kursverluste noch etwas ausgeweitet. So fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zuletzt um 0,63 Prozent auf 118,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,97 Prozent. Vor etwa einer Woche war sie mit 3,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 geklettert.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen. Für etwas Hoffnung sorgte die Aussicht auf weniger Corona-Beschränkungen in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet. Die harten Beschränkungen sorgen für Lieferkettenprobleme weltweit.

Aus den USA kamen zudem gute Wirtschaftsdaten. Der Konsum in der größten Volkswirtschaft der Welt zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April erneut an. Außerdem steigerte die US-Industrie ihre Produktion im April abermals und zudem deutlicher, als Analysten errechnet hatten.

pma