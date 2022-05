US-Anleihen ziehen nach Leitzinserhöhung deutlich an

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Leitzinserhöhung der heimischen Notenbank Fed sichtbar angezogen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) drehte nach einem verhaltenen Start mit dem Zinsentscheid deutlich ins Plus und gewann zuletzt 0,47 Prozent auf 119,08 Punkte.

Im Gegenzug sank die Rendite für zehnjährige Staatspapiere auf 2,94 Prozent. In dieser Woche war sie erstmals seit Ende 2018 über die Marke von drei Prozent gestiegen. Höhere Zinsen steigern tendenziell die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen gegenüber Aktien.

Auch die Kurse an den US-Börsen nahmen zur Wochenmitte Fahrt auf, nachdem Fed-Chef Jerome Powell gesagt hatte, noch kräftigere Zinsschritte zur Bekämpfung der Inflation als den am Mittwoch vorgenommenen um einen halben Prozentpunkt würden derzeit nicht in Erwägung gezogen. Vor der jüngsten Zinssitzung hatte es unter Fachleuten Überlegungen gegeben, dass die Fed die hohe Inflation mit besonders deutlichen Zinsschritten bekämpfen könnte. Darüber hinaus will sie ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz abschmelzen.

pma