Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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16.09.2026 12:27:27
US announces South Africa visa curbs over race claims
The visa restriction policy targets South African nationals who US Secretary of State Marco Rubio claims are responsible for "race-based discrimination" against white citizens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Visa Inc.
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16.09.26
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16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
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02.09.26
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