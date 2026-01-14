14.01.2026 06:14:38

US-Ansprüche: USA und Dänemark reden über Grönland

WASHINGTON/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen will am Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio über die US-Ansprüche auf Grönland sprechen. An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen. Nach Angaben des dänischen Senders DR soll es um 16.30 Uhr MEZ (10.30 Uhr Ortszeit) beginnen.

Vizepräsident Vance hatte nach Angaben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erst kurzfristig entschieden, teilzunehmen. Eigentlich sei das Treffen auf Ebene der Außenminister vereinbart worden, so Frederiksen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem grönländischen Regierungschef Jens-Frederik Nielsen in Kopenhagen am Dienstag. Sowohl Frederiksen als auch Nielsen betonten, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe und nicht von USA annektiert werden könne.

Es sei nicht leicht gewesen, "völlig inakzeptablem Druck unseres engsten Verbündeten standzuhalten", sagte Frederiksen. Das Schwerste sei aber noch nicht geschafft, warnte sie. Man wolle den Amerikanern in dem Gespräch eine stärkere Zusammenarbeit beim Schutz der Arktis im Rahmen der Nato und mit europäischen Verbündeten anbieten. Dänemarks Angebot sei, "der gute Verbündete zu sein, der wir seit vielen, vielen Jahren sind", so die Regierungschefin./cmy/DP/zb

