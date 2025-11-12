ISS Aktie
ISIN: DK0060294858
12.11.2025 23:12:28
US antitrust regulator launches probe into ISS and Glass Lewis
Federal Trade Commission’s investigation comes as Trump administration targets influential proxy advisersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
