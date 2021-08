US-Anwältin bezweifelt Expertengutachten im Fall Assange

LONDON (dpa-AFX) - Im Streit um die von den USA geforderte Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus Großbritannien hat die US-Anwältin ein Gutachten über die psychische Gesundheit des 50-Jährigen in Zweifel gezogen. Die Einschätzung, dass sich der Australier unter den Haftbedingungen in den USA das Leben nehmen könnte, müsse noch einmal neu bewertet werden, erklärte die Anwältin am Mittwoch vor dem High Court in London.

Die US-Justiz will Assange in den Vereinigten Staaten wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Eine Richterin in London hatte das Auslieferungsbegehren jedoch mit Hinblick auf dessen angegriffene psychische Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA abgelehnt. Dagegen legte die US-Staatsanwaltschaft Berufung ein. Über den Umfang dieses Berufungsverfahrens, das zumindest in Teilen bereits zugelassen wurde, soll nun entschieden werden./cmy/DP/eas