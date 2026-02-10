|
US-Arbeitskosten steigen im vierten Quartal um 0,7 Prozent
DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im vierten Quartal 2025 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im dritten Quartal hatte der Anstieg 0,8 Prozent betragen.
Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im vierten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen Oktober und Dezember um 0,7 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um ebenfalls 0,7 Prozent verzeichnet.
