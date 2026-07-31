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31.07.2026 14:45:40
US-Arbeitskosten steigen im zweiten Quartal
DOW JONES--Die Arbeitskosten in den USA sind im zweiten Quartal 2026 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Arbeitskosten um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im ersten Quartal hatte der Anstieg 0,9 Prozent betragen.
Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im zweiten Quartal um 3,4 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen April und Juni um 0,9 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde eine Zunahme um 1,0 Prozent verzeichnet.
https://www.bls.gov/news.release/eci.toc.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)
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