US-Arbeitsmarkt auch im Februar robust - Jobwachstum beschleunigt sich

Washington (Reuters) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich auch im Februar robust entwickelt.

Es kamen 275.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Freitag vorgelegten Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit 200.000 gerechnet. Das Jobwachstum hat sich damit im Februar beschleunigt, nachdem im Januar revidiert 229.000 Stellen geschaffen worden waren. Eine frühere Schätzung war noch von einer deutlich höheren Zahl von 353.000 Jobs im Januar ausgegangen. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote nahm im Februar auf 3,9 Prozent zu nach 3,7 Prozent im Januar. Experten hatten hingegen mit weiterhin 3,7 Prozent gerechnet.

Der Bericht sorgte für Rückenwind an den Börsen. Der Dax machte seine anfänglichen Verluste wett und notierte zeitweise mit 17.850 Punkten knapp im Plus. Der EuroStoxx50 baute Gewinne aus und legte 0,2 Prozent auf 4983 Zähler zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gab dagegen zeitweise 0,3 Prozent auf 102,43 Stellen nach.

Volkswirten zufolge sprechen die neuen Zahlen dafür, dass die US-Notenbank Fed im Sommer die Zinswende einleiten kann. "Bis zuletzt war die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich stärker als das Angebot, doch nimmt dieses Ungleichgewicht immer weiter ab", sagte etwa Michael Herzum, Leiter Economics und Macro Strategy bei Union Investment. Die Gefahr sinke, dass der Jobmotor heiß laufe und der Lohndruck erneut ansteige. "Mit dem nachlassenden Inflations- und Lohndruck kann die US-Notenbank im Sommer damit beginnen, ihre Leitzinsen zu senken", so der Experte.

Auch aus Sicht der Commerzbank-Volkswirte Christoph Balz und Bernd Weidensteiner läuft der US-Arbeitsmarkt derzeit rund, aber nicht heiß. "Der Jobaufbau läuft weiterhin konstant in recht hohem Tempo", schrieben die Experten in einem Kommentar. "Ein Einbruch der Wirtschaft ist hier keinesfalls zu erkennen, was zudem unsere Einschätzung stützt, dass eine Rezession nicht in Sicht ist." Überhitzungsgefahren zeichneten sich gleichwohl auch nicht ab, habe sich der Lohndruck doch weiter leicht ermäßigt. "Wir halten an unserer Prognose einer ersten Zinssenkung auf der Sitzung im Juni fest."

LÖHNE STEIGEN UM 4,3 PROZENT ZUM VORJAHR

Die Fed fährt schon seit längerem eine Hochzinspolitik und will damit die Inflation eindämmen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne die Konjunktur abzuwürgen. Die Wirtschaft wachse in einem "soliden Tempo", sagte Fed-Chef Jerome Powell jüngst. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass sie kurzfristig in eine Rezession abrutsche oder in irgendeiner Form davon bedroht sei. Nach teils aggressiven Erhöhungen pausierte die US-Notenbank mehrmals und hielt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent konstant.

Eine Abkühlung des Arbeitsmarkts gilt der Notenbank als eine wichtige Voraussetzung, um ihr Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation dauerhaft zu erreichen. Dabei achten die Währungshüter besonders auf das Lohnwachstum: Zum Vormonat legten die Löhne im Februar um 0,1 Prozent zu, Experten hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Zum Vorjahr ergab sich ein Zuwachs von 4,3 Prozent - hier hatten Fachleute ein Plus von 4,4 Prozent auf dem Zettel.

Trotz einer Reihe von aufsehenerregenden Entlassungen zu Beginn des Jahres halten die Arbeitgeber in den USA derzeit im im Allgemeinen an ihren Beschäftigten fest. Noch während der Corona-Pandemie hatten sie Schwierigkeiten gehabt, Mitarbeiter zu finden. Obwohl sich Angebot und Nachfrage auch angesichts der zunehmenden Zuwanderung inzwischen wieder ausgleichen, gibt es nach wie vor einige Wirtschaftszweige, die weiter händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen.

(Bericht vom Reuters-Büro Washington, geschrieben von Frank Siebelt, Reinhard Becker und Hakan Ersen, redigiert von Elke Ahlswede.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)