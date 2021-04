US-Arbeitsmarktdaten liefern positive Impulse: Wall Street in Grün - Techwerte ebenfalls stark

Die starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag sorgen an den US-Börsen heute für Pluszeichen.

Derging am Montag 0,21 Prozent fester bei 33.222,38 Punkten in die Sitzung und legt dann weiter zu. Auch der Techwerteindexstartete mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 13.594,90 Punkte. Im weiteren Verlauf behält er sein positives Vorzeichen.

Mit 916.000 neuen Stellen im März wurde am Freitag die Prognose der Ökonomen von 675.000 deutlich übertroffen. Es war zudem der kräftigste Anstieg seit August. Damit verstärken sich die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den USA.

Die US-Notenbank hatte zuletzt betont, dass sie neben einer dauerhaften Inflation von 2 Prozent auch eine Erholung des Arbeitsmarktes erwarte, bevor sie die Zinssätze ändern oder die Anleihekäufe anpassen werde. In den vergangenen Monaten hatten die raschen Fortschritte bei der Impf-Kampagne und zusätzliche Stimulusausgaben die Erwartungen der Investoren verstärkt, dass die Fed die Zinsen in den nächsten drei Jahren anheben muss.

Die kurz nach der Eröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten dürften weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Erholung in den USA liefern. So werden die Auftragseingänge der Industrie aus dem Februar sowie der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe aus dem März bekannt gegeben. Dazu kommt die zweite Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März.

"Das verarbeitende Gewerbe war auf breiter Front stark, was wir sehen müssen ist, dass die Dienstleistungen anziehen", sagt Altaf Kassam, Leiter der Anlagestrategie von State Street Global Advisors in Europa.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires