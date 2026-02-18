|
US-Aufträge für langlebige Güter fallen im Dezember
DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Dezember nicht ganz so stark gefallen wie erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, reduzierten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 2,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 5,4 (vorläufig: 5,3) Prozent nach oben revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,9 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 2,5 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,6 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
