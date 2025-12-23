|
US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Oktober überraschend stark
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Oktober stärker gefallen als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 0,7 (vorläufig: 0,5) Prozent nach oben revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Abnahme um 1,5 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, stiegen um 0,5 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
