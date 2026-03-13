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13.03.2026 13:43:39
US-Aufträge für langlebige Güter stagnieren im Januar
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Januar stabil geblieben. Wie das US-Handelsministerium berichtete, stagnierten die Orders auf dem Niveau des Vormonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,3 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 0,9 (vorläufig: 1,4) Prozent nach oben revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,4 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 0,5 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, stagnierten.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)
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