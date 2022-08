US-Aufträge für langlebige Güter stagnieren im Juli

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA hat sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stagnierte er auf dem Niveau des Vorjahresmonats, während die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen einen Zuwachs von 1,0 Prozent prognostiziert hatten. Der für Juni ursprünglich gemeldete Anstieg von 2,0 Prozent wurde auf 2,2 Prozent revidiert.

Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,3 (Juni: plus 0,3) Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 1,2 (plus 0,7) Prozent. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,4 Prozent.

In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.

August 24, 2022 08:43 ET (12:43 GMT)