|
26.01.2026 14:44:39
US-Aufträge für langlebige Güter steigen im November
DOW JONES--Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November überraschend stark gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 5,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 4,5 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 2,1 (vorläufig: 2,2) Prozent nach oben revidiert.
Für den Ordereingang ohne den Transportbereich wurde ein Plus von 0,5 Prozent gemeldet. Bei den Auftragseingängen außerhalb des Rüstungsbereichs ergab sich eine Zunahme um 6,6 Prozent.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,7 Prozent.
In die Kategorie langlebige Wirtschaftsgüter fallen Produkte, die eine Lebensdauer von mindestens drei Jahren haben.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.