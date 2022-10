US-Ausschuss zur Kapitol-Attacke tagt nächste Woche erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol in Washington im Januar 2021 hat für die kommende Woche seine nächste öffentliche Sitzung angesetzt. Die Anhörung solle am 13. Oktober stattfinden, teilte das Gremium am Donnerstag in Washington mit. Es ist die erste öffentliche Sitzung nach der Sommerpause des Parlaments. Ursprünglich war die Anhörung bereits Ende September geplant gewesen. Weil an jenem Tag der schwere Hurrikan "Ian" im US-Bundesstaat Florida auf die Küste getroffen war, hatte der Ausschuss den Termin jedoch kurzfristig verschoben.

Es könnte womöglich die letzte öffentliche Sitzung des Gremiums vor den US-Kongresswahlen Anfang November werden. Bis zum Jahresende - bevor im Januar das neugewählte Repräsentantenhaus seine Arbeit aufnimmt - muss der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben.

Angaben zur Tagesordnung machte das Gremium zunächst nicht. In den vergangenen Monaten hatte der Ausschuss erstaunliche Details zur Attacke auf das Kapitol zu Tage befördert. Zahlreiche Zeugen belasteten den damaligen Präsidenten Donald Trump dabei schwer.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden bei der vorausgehenden Präsidentschaftswahl formal zu bestätigen. Durch die Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Der Ausschuss arbeitet die Hintergründe der Attacke auf./jac/DP/he