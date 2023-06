US-Außenminister Blinken reist kommende Woche nach Saudi-Arabien

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken will in der kommenden Woche nach Saudi-Arabien reisen. Der Besuch sei von Dienstag bis Donnerstag geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Bei Gesprächen mit saudischen Regierungsvertretern solle es um die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit der beiden Länder gehen. Gemeinsam mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan will Blinken am Donnerstag ein Ministertreffen der Staaten im Bündnis gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausrichten. Dabei werde man sich auf afrikanische Staaten fokussieren, wo Dschihadisten zunehmenden Nährboden fänden und für Destabilisierung sorgten, hieß es.

Die USA und Saudi-Arabien vermitteln derzeit zwischen den Konfliktparteien im Sudan. Im vergangenen Juli hatte US-Präsident Joe Biden das Königreich besucht. Das Verhältnis zum langjährigen Partner Saudi-Arabien war in den vergangenen Jahren nicht ungetrübt. Der Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 belastete die Beziehungen schwer. Auch über die Drosselung der Ölförderung, die die von Saudi-Arabien angeführten Opec-Länder bestimmt haben, zeigte sich Washington verärgert./trö/DP/stw