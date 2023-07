US-Außenminister Blinken trifft Chinas Spitzendiplomaten in Jakarta

JAKARTA (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist US-Außenminister Anthony Blinken mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi zusammengekommen. Beide trafen sich am Donnerstag am Rande eines Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Das berichtete der chinesische Staatssender CGTN.

Blinken und Wang Yi sprachen erst vor knapp einem Monat in Peking persönlich miteinander, als Blinken als erster US-Außenminister seit 2018 China besuchte. Wang Yi steht in der chinesischen Machthierarchie noch über Außenminister Qin Gang.

Die rivalisierenden Mächte wollen ihre angespannten Beziehungen verbessern. Vor wenigen Tagen beendete US-Finanzministerin Janet Yellen einen mehrtägigen Besuch in Peking. Streitpunkte sind unter anderem Handelsfragen, die chinesische Rückendeckung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Chinas Territorialansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer sowie Pekings Drohungen, die demokratische Inselrepublik Taiwan gewaltsam zu annektieren.

Wang Yi kam am Rande des Asean-Treffens am Donnerstag auch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. China und Russland sollten ihren Austausch auf hoher Ebene fortsetzen und ihre strategische Kommunikation stärken, sagte Wang Yi laut CGTN bei dem Treffen./jpt/DP/ngu