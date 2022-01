US-Außenminister reist noch diese Woche wegen Ukraine-Krise nach Kiew und Berlin

Washington (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken wird diese Woche nach Kiew und Berlin reisen, um über die Ukraine-Krise zu beraten.

Blinken werde noch am Dienstag aufbrechen und am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Dann sei eine Weitereise nach Deutschland und am Donnerstag unter anderem ein Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock geplant. Die Reise sei bis Donnerstag geplant. Nach einem Medienbericht soll es bei den Gesprächen auch um mögliche Sanktionen gegen Russland im Falle einer Invasion in der Ukraine gehen. Im Gespräch seien Maßnahmen gegen russische Großbanken. Derzeit laufen diplomatische Bemühungen Deutschlands und weiterer Länder zur Abwendung einer Eskalation der Ukraine-Krise auf Hochtouren.