US-Außenminister Rubio in Ungarn erwartet

BUDAPEST (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Montag in Budapest zu einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erwartet. Nach Angaben des US-Außenministeriums geht es bei dem Kurzbesuch von Rubio auch um die Energiepartnerschaft zwischen den beiden Ländern. Ungarn bezieht sein Erdgas nahezu ausschließlich aus Russland. Washington drängt darauf, dass es künftig in großem Stil amerikanisches Flüssiggas einkauft.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto betonte im Vorfeld, dass es bei den Gesprächen mit Rubio auch um Wege zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen werde, wie er dem ungarischen Staatsrundfunk sagte. Die bilateralen Beziehungen mit den USA erlebten seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump derzeit ein "goldenes Zeitalter", sagte Szijjarto weiter.

Grund sei, dass Washington es Ungarn gestattet habe, trotz Sanktionen Erdöl aus Russland zu importieren und auch die geplante russische Investition im ungarischen Kernkraftwerk Paks von Sanktionen befreit habe. Orban und seine Regierung pflegen seit Jahren gute Beziehungen zum Kreml sowie zu US-Präsident Trump./kl/DP/he