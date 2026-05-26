|
26.05.2026 05:49:38
US-Außenminister Rubio trifft Kollegen Indiens, Japans und Australiens
NEU-DELHI (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio nimmt am Dienstag in Neu-Delhi an einem sicherheitspolitischen Treffen mit seinen Kollegen aus Indien, Japan und Australien teil. Das zentrale Anliegen der sogenannten Quad-Gruppe der vier Länder ist es, einen freien und offenen Indopazifik zu gewährleisten.
Bei dem eintägigen Treffen wollen die Teilnehmer nach Angaben Indiens darüber diskutieren, wie die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgebaut werden kann. Auch die Situation in der indopazifischen Region sowie andere internationale Themen stehen im Fokus. Neben Rubio nehmen Australiens Außenministerin Penny Wong sowie ihre Kollegen Subrahmanyam Jaishankar aus Indien und Toshimitsu Motegi aus Japan teil.
Bei Quad handelt es sich um ein eher informelles Dialogforum, das 2007 gegründet und nach zwischenzeitlicher Auflösung zehn Jahre später wiederbelebt wurde. Die Gruppe richtet sich offiziell nicht gegen einen bestimmten Staat, wird aber als Teil der Bemühungen angesehen, dem zunehmenden Machtanspruch Chinas in der Region zu begegnen. Weitere Kooperationsbereiche sind die Gesundheitssicherheit, Technologie, der Klimaschutz und die Infrastrukturentwicklung./dg/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.