US-Außenministerium macht Weg frei für Verkauf von Drohnen-Abwehr an Katar

Washington (Reuters) - Das US-Außenministerium hat seine Zustimmung für den etwaigen Verkauf einer Drohnen-Abwehr an Katar gegeben.

Das Geschäft würde einen Wert von einer Milliarde Dollar haben, teilte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Man habe den Kongress über das mögliche Geschäft in Kenntnis gesetzt. "Der vorgeschlagene Verkauf wird die außenpolitischen und nationalen Sicherheitsziele der USA unterstützen, indem er dazu beiträgt, die Sicherheit eines befreundeten Landes zu verbessern, das weiter eine wichtige Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Nahost ist", hieß es in einer Mitteilung. Die wichtigsten beteiligten Firmen wären den Angaben zufolge Raytheon Technologies und Northrop Grumman.

