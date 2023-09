US-Autogewerkschaft weitet Streiks bei GM und Stellantis aus

Von Nora Eckert

DETROIT (Dow Jones)--Im Tarifstreit mit den US-Autokonzernen erhöht die Gewerkschaft den Druck bei General Motors und bei Stellantis. Die UAW kündigte an, nun auch 38 Teile-Distributionszentren der beiden Konzerne in 20 Bundesstaaten zu bestreiken. Bei Ford sollen die Streiks nicht ausgeweitet werden, weil man dort in den Gesprächen Fortschritte mache.

"Wir wollen klarstellen, dass es Ford ernst ist, zu einem Deal zu kommen", sagte UAW-Präsident Shawn Fain. Bei GM und Stellantis sehe das anders aus.

September 22, 2023 10:38 ET (14:38 GMT)