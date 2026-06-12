Eramet Aktie
WKN: 892800 / ISIN: FR0000131757
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12.06.2026 06:00:22
US-backed fund explores buying stake in troubled French miner Eramet
Orion CMC looking at Duval family’s stake in group that boasts France’s government as shareholderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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