22.01.2026 06:31:28
US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 362,14 ARS gegenüber 201,87 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 15 991,77 Milliarden ARS gegenüber 10 731,15 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1167,44 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 694,08 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 54 153,50 Milliarden ARS gegenüber 38 788,89 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
