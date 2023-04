US Bancorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

US Bancorp veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte US Bancorp 0,990 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 7,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte US Bancorp 5,60 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD sowie einem Umsatz von 7,14 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

