US Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

US Bancorp stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei US Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat US Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at