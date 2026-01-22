|
US Bancorp Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
US Bancorp Un hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat US Bancorp Un im vergangenen Quartal 60,04 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte US Bancorp Un 62,69 Milliarden BRL umsetzen können.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 BRL im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
US Bancorp Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 237,80 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 228,37 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
