US-Banken dürfen ab Juli wieder mehr an Aktionäre ausschütten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Restriktionen für die meisten US-Banken bei der Zahlung von Dividenden und dem Rückkauf eigener Aktien sollen nach dem 30. Juni fallen. Das soll geschehen, nachdem die Geldhäuser in einem Stresstest ihre Widerstandsfähigkeit bei einem simulierten Wirtschaftsabschwung dokumentiert haben, wie die US-Notenbank Fed mitteilte. Das Bankensystem bleibe eine Quelle der Stärke, und die Rückkehr zum normalen Regelwerk werde diese Stärke erhalten, sagte Fed-Vertreter Randal Quarles.

Die Banken durften seit dem vergangenen Sommer kaum Dividenden zahlen und keine Aktien zurückkaufen. Dies sollte sicherstellen, dass sie in der Pandemie ihr Kapitalpolster nicht unnötig abschmelzen lassen. Rückkäufe sind seit dem ersten Quartal 2021 wieder möglich, sie sind aber weiterhin beschränkt. Große US-Banken wie Bank of America und JPMorgan Chase & Co hatten schon vor der Untersagung durch die Fed freiwillig auf Aktienrückkäufe verzichtet.

March 26, 2021 01:49 ET (05:49 GMT)