US-Beamter: Oktober-Jobdaten kommen - Arbeitslosenquote nicht

Von Harriet Torry

DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) wird nach Aussage eines hochrangigen Regierungsbeamten einen Bericht über die Entwicklung der Beschäftigung im Oktober veröffentlichen, aber keine Angaben zur Arbeitslosenquote machen. Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, sagte am Donnerstag, dass der Oktober-Bericht keine Arbeitslosenquote enthalten werde.

"Die Haushaltserhebung wurde im Oktober nicht durchgeführt, daher werden wir nur die Hälfte des Arbeitsmarktberichts erhalten - wir bekommen den Teil über die geschaffenen Stellen, aber nicht die Arbeitslosenquote, und das wird nur für einen Monat gelten", sagte er auf Fox News.

Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, hatte am Mittwoch gesagt, dass die Oktober-Berichte sowohl für Arbeitsplätze als auch für die Inflation "wahrscheinlich niemals" veröffentlicht werden würden.

Die Statistikbehörde ist mit wichtigen monatlichen Arbeitsmarktberichten zwei Monate im Rückstand. Der September-Bericht wird in Kürze erwartet. Der letzte BLS-Arbeitsmarktbericht wies für August eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent und einen anhaltenden Trend zu schwachen Neueinstellungen aus.

Oktober ist wahrscheinlich der Monat, in dem sich ein Anstieg der Stellenstreichungen bei Bundesbediensteten zeigen wird, da Tausende von Mitarbeitern, die die aufgeschobenen Kündigungen der Trump-Regierung angenommen hatten, im vergangenen Monat von der Gehaltsliste gestrichen wurden.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 03:17 ET (08:17 GMT)

