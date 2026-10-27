US-Beamter: Stellen Visum für Flávio Bolsonaro aus

WASHINGTON/BRASILIA (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium wird dem unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro und seiner Familie US-Kreisen zufolge Visa ausstellen. Man werde ihnen die Einreise in die Vereinigten Staaten genehmigen, teilte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit./ppz/DP/zb