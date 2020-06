US-Behörde Cfius gibt Dialog Semiconductor grünes Licht für Adesto-Übernahme - Aktie schwächer

Die US-Behörde Committee on Foreign Investment in the United States ("CFIUS") habe keine Bedenken gegen die nationale Sicherheit, teilte Dialog Semiconductor am Montag in London mit. Der Kauf soll nun bis zum 29. Juni abgeschlossen sein.

Dialog Semiconductor hatte im Februar angekündigt, den Schaltkreis-Spezialisten aus den USA für 12,55 US-Dollar je Aktie übernehmen zu wollen. Das entspricht einem Unternehmenswert von circa 500 Millionen US-Dollar (446 Mio Euro). Dialog Semiconductor bietet vor allem Audio-, Schnelllade- und Bluetooth-Chips für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte an. Mit der Übernahme von Adesto beschleunigt Dialog nun seine Expansion in den wachsenden Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT), der beispielsweise intelligente Gebäude und industrielle Automation (Industrie 4.0) ermöglicht.

Im späten XETRA-Handel am Montag geht es für die Dailog-Aktie 0,78 Prozent runter auf 36,81 Euro.

LONDON (dpa-AFX)