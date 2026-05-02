United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
02.05.2026 11:35:38
US-Billigflieger Spirit stellt Betrieb ein
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Billigflieger Spirit Airlines ist trotz Rettungsversuchen der Regierung von Präsident Donald Trump am Ende. Die geordnete Einstellung des Flugbetriebs habe begonnen, teilte die Fluggesellschaft mit. Alle Flüge seien gestrichen und der Kundenservice nicht länger verfügbar. Trump hatte eine Lösung ins Gespräch gebracht, bei der der amerikanische Staat im Gegenzug für einen rettenden Kredit Anteile an Spirit übernehmen sollte.
Laut Medienberichten ging es um eine Finanzspritze von rund 500 Millionen US-Dollar, nach der die Regierung einen Anteil von bis zu 90 Prozent an Spirit hätte bekommen können. Trump betonte, dass der Staat als vorrangiger Gläubiger behandelt werden sollte. Berichten zufolge waren andere Geldgeber nicht mit den Konditionen einverstanden und die Gespräche wurden ergebnislos beendet.
Teures Kerosin
Seit August vergangenen Jahres war Spirit bereits im zweiten Insolvenzverfahren binnen kurzer Zeit. Ursprünglich wollte die Airlines es im Sommer mit niedrigeren Schulden verlassen. Doch dann wurden diese Pläne durch die als Folge des Iran-Krieges stark gestiegenen Kerosinpreise torpediert.
Laut Medienberichten saßen an verschiedenen US-Flughäfen noch hunderte Passagiere fest, deren Flüge in der Nacht zum Samstag gehen sollte. Andere Airlines kündigten an, den Menschen unter die Arme greifen zu wollen.
Gescheiterte Übernahme
Die Krise bei Spirit gilt als hausgemacht. Der Chef des deutlich größeren Konkurrenten United Airlines, Scott Kirby, sagte etwa, das Problem liege im Geschäftsmodell - und die hohen Kerosinpreise hätten die Entwicklung nur beschleunigt. Spirit sollte 2022 vom Rivalen JetBlue übernommen werden - aber Wettbewerbshüter der damaligen Regierung von Präsident Joe Biden zogen dagegen vor Gericht und ein Richter blockierte den Deal.
Trump hilft gern US-Firmen
Die US-Regierung hatte zwar die Luftfahrt-Industrie in Krisenzeiten etwa nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 oder in der Corona-Pandemie gestützt - ein Eingreifen zugunsten eines einzelnen Unternehmens wäre aber eine ungewöhnliche Aktion.
Trump hatte in seiner zweiten Amtszeit allerdings erhöhte Bereitschaft demonstriert, den Staat Anteile an Unternehmen im Gegenzug für Finanzhilfen übernehmen zu lassen. So bekam die US-Regierung einen Anteil von rund zehn Prozent am Chipriesen Intel als Ausgleich für bereits zuvor unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen./so/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|
27.04.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert (finanzen.at)
|
22.04.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
22.04.26
|United Airlines-Aktie sackt ab: Gute Quartalszahlen treiben Aktie trotz gesenkter Gewinnprognose (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.04.26
|S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.04.26
|Ausblick: United Airlines informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|80,47
|-0,81%
|Spirit Airlines Inc.
|0,99
|-22,47%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|76,60
|1,06%