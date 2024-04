Derstartete unverändert bei 39.807,93 Punkten in die Ostermonatssitzung. Im Anschlussfällt er leicht ins Minus. Derlegte zur Handelseröffnung um 0,11 Prozent auf 16.397,05 Einheiten zu und klettert dann weiter ins Plus.

Im Fokus stehen die bereits am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten. Da am Karfreitag die Börsen geschlossen hatten, können die Händler erst jetzt darauf reagieren. Allerdings dürfe der Handel wohl dünner als üblich verlaufen, da an vielen internationalen Handelsplätze wegen Ostern zu Wochenbeginn noch nicht gehandelt wird.

Wie das US-Handelsministerium am Karfreitag mitteilte hatte, stieg der Gesamtpreisindex (PCE) für persönliche Konsumausgaben in den 12 Monaten bis Februar wie am Markt erwartet um 2,5 Prozent. In der Kernrate war er auf 2,8 Prozent von revidiert 2,9 Prozent im Januar gesunken, was ebenfalls den Markterwartungen entsprach.

Die Daten dürften der Erwartung weiter Nahrung geben, dass die US-Notenbank im Juni mit Zinssenkungen beginnen dürfte, heißt es von Marktteilnehmern.

Der US-Notenbankchef Jerome Powell sieht die Fed gut aufgestellt. Die aktuellen Leitzinsen würden die Zentralbank in eine gute Position versetzen, um auf eine Reihe von unterschiedlichen Konjunkturentwicklungen zu reagieren, sagte Powell am Freitag.

Konjunkturseitig werden kurz nach Handelsbeginn noch Daten zu den Bauausgaben für Februar veröffentlicht sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für März.

NEW YORK (Dow Jones)