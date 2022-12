US-Börsen dürften Dax anschieben

Frankfurt (Reuters) - Mit Rückenwind der Wall Street dürfte es am deutschen Aktienmarkt wieder vorangehen.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte er in Erwartung der Rede von US-Notenbankchefs Jerome Powell 0,2 Prozent tiefer bei 14.355 Punkten geschlossen.

Die wichtigsten US-Indizes gingen höher aus dem Handel, nachdem Powell die Finanzmärkte vor der letzten Sitzung der Notenbank Fed im laufenden Jahr auf eine weniger aggressive Gangart bei den Zinsen einstimmte. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt in Höhe von 0,50 Prozentpunkten für die Dezember-Sitzung wird an den Finanzmärkten nunmehr auf 75 Prozent taxiert.

Am Donnerstag stehen vor allem US-Konjunkturdaten im Fokus der Investoren. So werden unter anderem die US-Konsumausgaben und der ISM-Einkaufsmanagerindex erwartet.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.397,04

Dax-Future

14.590,00

EuroStoxx50

3.964,72

EuroStoxx50-Future

4.012,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.589,77 +2,2 Prozent

Nasdaq

11.468,00 +4,4 Prozent

S&P 500

4.080,11 +3,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.226,08 +0,9 Prozent

Shanghai

3.170,99 +0,6 Prozent

Hang Seng

18.862,74 +1,4 Prozent

