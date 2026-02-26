NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 22:44:29
US-Börsen fallen: Gute Nvidia-Zahlen können Sorgen vor KI-Blase nicht zerstreuen
Der KI-Vorreiter Nvidia präsentiert einen Rekordumsatz und einen Gewinnsprung. Trotzdem geht es für die Aktie klar nach unten. Volatil bleiben nach den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran auch die Ölpreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
