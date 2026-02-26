NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 22:44:29

US-Börsen fallen: Gute Nvidia-Zahlen können Sorgen vor KI-Blase nicht zerstreuen

Der KI-Vorreiter Nvidia präsentiert einen Rekordumsatz und einen Gewinnsprung. Trotzdem geht es für die Aktie klar nach unten. Volatil bleiben nach den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran auch die Ölpreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
