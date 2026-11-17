Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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17.11.2026 23:55:07
US-Börsen geben nach: Zinssorgen und Tech-Schwäche ziehen Dow Jones nach unten
Zum vierten Mal in Folge schließen die US-Börsen mit Verlusten. Aktuelle Pläne der US-Regierung sowie erwartete Quartalszahlen von Nvidia sorgen bei den Anlegern für eine angespannte Stimmung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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