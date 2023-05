US-Börsen nur wenig bewegt - Anleger vorsichtig vor Fed-Leitzinsentscheid am Mittwoch

Die US-Börsen zeigen sich am Montag, dem weltweiten Tag der Arbeit, an dem an den meisten Aktienmärkten das Geschäft ruht, wenig verändert.

Der Dow Jones Index eröffnete mit einem minimalen Plus von 0,05 Prozent bei 34.116,81 Punkten und bewegt sich auch im Verlauf etwas oberhalb der Nulllinie. Der NASDAQ Composite ging bei 12.210,05 Zählern um 0,14 Prozent tiefer in den Montagshandel und bleibt auch im Anschluss knapp im Minus.

Dass JPMorgan Chase den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgt in der Breite zunächst für keinen positiven Impuls, auch wenn damit die Hoffnung zunimmt, dass sich die Lage im Bankensektor insgesamt weiter beruhigt.

Anleger halten sich vor Fed-Sitzung zurück - Leitzins-Erhöhung erwartet

Für Zurückhaltung sorgt indes, dass die US-Notenbank am Mittwoch wieder über die Zinsen entscheidet. Dabei wird mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte auf dann 5,00 bis 5,25 Prozent gerechnet. Die entscheidendere Frage derzeit scheint zu sein, wie es ab da weitergeht und dann eine Zinserhöhungspause ansteht oder die Weichen sogar schon wieder auf Zinssenkungen gestellt werden für den späteren Jahresverlauf.

Konjunkturseitig kommt derweil ein Dämpfer aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für April gegenüber März gesunken und haben die Erwartungen verfehlt. Dazu rutschte der Index für das verarbeitende chinesische Gewerbe sogar unter den Schwellenwert 50, was auf eine Schrumpfung hindeutet. Mit den Ölpreisen geht es vor diesem Hintergrund deutlicher nach unten.

JPMorgan übernimmt First Republic Bank - Vierter US-Bankenkollaps in diesem Jahr

First Republic ist bereits die vierte Bank in den USA, die in diesem Jahr kollabiert ist, unter anderem als Folge der deutlich gestiegenen Zinsen. Den Anfang hatte die größere Silicon Valley Bank gemacht. JPMorgan übernimmt nun alle Einlagen und "im Wesentlichen alle Vermögenswerte" der First Republic. Die größte US-Bank rechnet damit, dass die Transaktion unter dem Strich leicht gewinnsteigernd sein wird.

E-Autohersteller mit Auslieferungszahlen

Im Fokus stehen auch einige Aktien chinesischer Elektroautohersteller, nachdem diese ihre Auslieferungen für April mitgeteilt haben, die durchaus unterschiedlich ausgefallen sind. Bei Li Auto stiegen sie um 500 Prozent, bei XPeng fielen sie um 20 Prozent und bei NIO stiegen sie um gut 30 Prozent.

