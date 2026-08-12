KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.08.2026 23:30:00
US-Börsen schließen fester: Der KI-Optimismus ist zurück an der Wall Street
Neue Inflationsdaten dämpfen die Sorgen vor einer bald anstehenden Zinserhöhung. Schub bekommt die Wall Street außerdem durch überraschend starke Zahlen im KI-Sektor. Nicht nur Schwergewichte wie Nvidia legen zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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