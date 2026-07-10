SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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10.07.2026 23:35:00

US-Börsen schließen im Plus: SK-Hynix-Debüt treibt die Wall Street an

Das starke US-Börsendebüt des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix bringt Bewegung in den Halbleitersektor. Auch andere Tech-Werte sind an der Wall Street gefragt. Mit Spannung blicken die Anleger nun auf die anstehende Berichtssaison.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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