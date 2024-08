US-Börsen schließen stabil: Wall Street fiebert Nvidia-Zahlen entgegen

Kaum Bewegung an den US-Börsen: In Erwartung der Ergebnisse des Chipherstellers Nvidia halten Anleger die Füße still. Die Zahlen dürften einen Ausblick auf die Zukunft der KI-Branche geben. Ein geplatztes Bieterduell drückt indes die Aktie der Produktionsgesellschaft Paramount. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV