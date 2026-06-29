US-Börsenbetreiber ICE führt Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein

Von Robb M. Stewart

DOW JONES--Der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) führt erstmals Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein, die an globale geldpolitische Entscheidungen und Berichte über Erdgasvorräte in den USA gekoppelt sind. Die bar abgerechneten Futures-Kontrakte bieten Investoren börsengehandelte und zentral clearingfähige Instrumente, mit denen sie auf bestimmte wirtschaftliche Ereignisse und Entscheidungen setzen können, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Expansion in Kontrakte auf Wirtschaftsindikatoren spiegele die Nachfrage nach regulierten Onshore-Produkten wider, die es Kunden ermöglichen, Positionen zu wirtschaftlich relevanten Risiken einzugehen.

Die neuen Futures von ICE werden auf den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England basieren, was ein Engagement bei geplanten geldpolitischen Sitzungen ermöglicht, sowie auf den Beständen der US-Erdgasspeicher, die wöchentlich von der US-Energieinformationsbehörde EIA veröffentlicht werden.

Der Start der neuen Kontrakte ist für den 10. August geplant, vorbehaltlich des Abschlusses der entsprechenden behördlichen Prozesse, so ICE.

Vor Kurzem hatte ICE den Dienst "Polymarket Signals and Sentiment" eingeführt, ein Prognosedaten- und Analyseangebot, das normalisierte Datenströme bereitstellt. Diese spiegeln die Prognosemärkte von Polymarket und die durch Crowdsourcing ermittelten Wahrscheinlichkeitsbewertungen wider.

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June 29, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)