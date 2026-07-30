Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.07.2026 09:30:51
US borrowing costs hit 19-year high as Fed defies inflation fears
Central bank stands pat on rates even as investors worry Iran war will ignite jolt of price growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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