US-Botschafter: Deal mit EU zu kritischen Mineralien vor dem Abschluss

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die USA stehen kurz vor einem Abkommen mit der Europäischen Union, mit dem ein Mindestpreis für kritische Mineralien in den beiden Volkswirtschaften festgelegt werden könnte. Das sagte der US-Botschafter bei der EU, Andrew Puzder, am Montag.

Die Trump-Regierung hatte eine "Präferenzhandelszone" für kritische Mineralien gefordert. Offizielle sagten, diese könne durch Preisuntergrenzen und Zölle aufrechterhalten werden. Ziel ist es, westlichen Unternehmen Anreize für Investitionen in kritische Mineralien zu geben. Zudem soll verhindert werden, dass China - das den Sektor dominiert - den Markt mit billigen Produkten überschwemmt.

"Der wichtige Teil des Abkommens über kritische Mineralien ist, dass die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und unsere anderen Verbündeten (...) unsere Volkswirtschaften gewissermaßen abschirmen und eine Preisuntergrenze für diese Mineralien festlegen", sagte Puzder im Interview mit dem Wall Street Journal.

Ein Abkommen über kritische Mineralien sei ein Beispiel dafür, wie die USA und die EU bei wirtschaftlichen Themen über das Handelsabkommen des vergangenen Sommers hinaus zusammenarbeiten könnten, sagte Puzder. Weitere Maßnahmen könnten ein Abkommen über Halbleiter für Künstliche Intelligenz umfassen. Zudem könnten die Kräfte gebündelt werden, um wirtschaftlichem Zwang durch andere Länder zu begegnen.

Das Europäische Parlament wird voraussichtlich diese Woche darüber abstimmen, ob es Rechtsvorschriften zur Senkung der Zölle auf US-Industriegüter vorantreiben soll. Dies ist Teil einer Vereinbarung, die beide Seiten im vergangenen Sommer getroffen haben. Dieses Abkommen legte auch einen Zoll von 15 Prozent auf die meisten EU-Exporte in die USA fest.

Abgeordnete hatten die Arbeit an der Gesetzgebung Anfang des Jahres vorübergehend ausgesetzt. Zuvor hatte Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen gedroht, als er versuchte, Dänemark zum Verkauf von Grönland zu drängen. Trump nahm die Drohung später zurück.

Puzder sagte, er sei optimistisch, dass die europäischen Abgeordneten für die Gesetzgebung stimmen werden. Wenn sie dies tun, würde der nächste Schritt Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament, den Mitgliedsländern und dem Exekutivorgan des Blocks umfassen. Dabei soll der endgültige Text der Gesetzgebung festgelegt werden.

"Ich denke, die Gefühle der Feindseligkeit auf beiden Seiten des Atlantiks werden abnehmen, wenn unsere Beziehung wirtschaftlich voranschreitet", sagte Puzder.

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March 23, 2026 15:15 ET (19:15 GMT)