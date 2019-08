US-Botschafter droht mit Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Die USA drohen Deutschland kurz vor dem Europa-Besuch ihres Präsidenten mit einem Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland. "Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden", sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Zuvor hatte die US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher, auf dem Nachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass Polen seine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Nato erfülle, Deutschland tue das aber nicht. "Wir würden es begrüßen, wenn die amerikanischen Truppen in Deutschland nach Polen kämen", so die Botschafterin auf Twitter.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits im Juni bei seinem Besuch in Polen eine mögliche Teilverlagerung der US-Truppen von Deutschland nach Polen ins Spiel gebracht. Die Amerikaner werfen Deutschland vor, sich bei seinen Verteidigungsausgaben nicht an die Verabredungen der NATO-Staaten zu halten. Dort hat man vereinbart, bis 2024 die Verteidigungsausgabe auf 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts zu steigern.

Die Bundesregierung will jedoch die Militärausgaben auf lediglich 1,5 Prozent bis 2024 steigern. In ihrer mittelfristigen Finanzplanung ist für 2023 ist lediglich von 1,24 Prozent die Rede. Besonders bei den Sozialdemokraten gibt es Vorbehalte gegenüber höheren Verteidigungsausgaben.

Trump wird Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende beim Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7)in Frankreich treffen.

